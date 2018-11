Das Wagnis, mit dem die CDU hofft, einen Weg aus der Krise zu finden, beginnt Punkt 18 Uhr mit einem Gongschlag und dem Einmarsch der Kandidaten. Musik gibt es keine. Also dauert es einen Moment, bis die 800 Christdemokraten in der Lübecker Kulturwerft ihre Matadore entdecken. Der Beifall ist höflich. Entsprechend artig werden die Besucher an diesem Novemberabend später ihre Fragen stellen. Vielleicht liegt es an der Unsicherheit, die die Partei erfasst hat, denn eine Veranstaltung wie diese hat es in der 73-jährigen Geschichte der CDU noch nicht gegeben. Die Spannung ist also groß und auch die Anspannung.

Es ist die erste von acht Regionalkonferenzen, bei denen sich die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz der Parteibasis stellen, ihr Programm präsentieren, Fragen beantworten. „Demokratie erleben – Zukunft gestalten“ steht als Motto über der Bühne. Doch das Ambiente passt besser zum Zustand der Partei. Die ehemalige Fabrikhalle ist eine Baustelle, provisorisch für Veranstaltungen hergerichtet. Die Wände sind kahl, Putz bröselt von den Backsteinwänden. Die Scheinwerfer sind an der rostigen Kranbrücke montiert.

