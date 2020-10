CDU verschiebt Parteitag Abgekartetes Spiel gegen Merz?

Wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute während einer Pressekonferenz mitteilte, ist wegen der sich verschärfenden Corona-Lage ein Präsenzparteitag in wenigen Wochen „nicht zulässig“, auch nicht in hybrider Form an mehreren Standorten. Über die unterschiedlichen Szenarien war am Sonntagabend noch beraten worden, offenbar auch unter Einbeziehung der bisherigen Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Wobei Merz als einziger der drei auf eine Vorsitzendenwahl noch in diesem Jahr gedrängt hatte. Rechtlich wäre dies sehr wohl möglich gewesen – zwar nicht im Rahmen eines digitalen Parteitags, durchaus aber auf dem Wege der Briefwahl.