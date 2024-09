Auf der Homepage der CDU steht es wie in Stein gemeißelt: „Keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Keine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland. So haben wir es auf dem 31. Parteitag der CDU Deutschlands am 8. Dezember 2018 in Hamburg beschlossen.“ Vom „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) steht da nichts. Aus guten Gründen: Erstens gibt es diese Partei erst seit acht Monaten. Und zweitens hat die neue Partei noch kein Programm, das über ein paar populistische Forderungen hinausginge. Da ließe sich gar nichts analysieren, selbst wenn man es wollte.

Allerdings lässt sich über das BSW durchaus einiges aussagen. Es handelt sich um eine Ein-Frau-Partei, benannt nach der einstigen Ikone der Linkspartei. Die Linke als mehrfach umbenannte SED mit ehemaligen Stasi-IMs und verurteilten Wahlfälschern in führenden Positionen war für die CDU schon immer der Inbegriff allen Übels. Schon der Gedanke, mit diesen Genossen gemeinsame Sache zu machen, löste bei jedem aufrechten Christdemokraten Abscheu und Empörung aus.