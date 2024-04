Es ist nur ein Schild, das da also neuerdings vor dem Lindwurmstüberl hängt. Ein Schild vor einem Lokal aber auch, in dem jeder Gast ab 11 Uhr Helles und Obstler ordern kann. Von Montag bis Samstag bis zur letzten Runde um 23.30 Uhr, am Sonntag bis zur letzten Runde um 21.30 Uhr. Wer will, kann sich im Lindwurmstüberl also jeden Tag bis zu dreizehn Stunden am Stück die Hucke vollsaufen. Aber nur, wenn er dabei aufs Kiffen verzichtet. Denn Cannabiskonsum geht offenbar zu weit.