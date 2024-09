Experten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) haben in einer Studie auf die fatalen Folgen hingewiesen, die sicherheitspolitisch durch die enormen Defizite im Verteidigungshaushalt und damit in der Beschaffung offenkundig sind. Was jahrzehntelang vernachlässigt wurde, soll binnen ein paar Jahren wieder auf Vordermann gebracht werden. Genau das funktioniert trotz Sondervermögen nicht, es wird 2027 aufgebraucht sein. Zumindest funktioniert es nicht auf die Art und Weise, wie die Ampel-Regierung militärische Rüstung betreibt. Das Kieler Institut hat in einer Studie mit dem Titel „Kriegstüchtig in Jahrzehnten: Europas und Deutschlands langsame Aufrüstung gegenüber Russland“ den Finger in die offene Wunde gelegt.

100 Jahre bis zur Kriegstüchtigkeit Bis die deutschen Streitkräfte kriegstüchtig werden, könnte es Jahrzehnte dauern ist die Schlussfolgerung der IfW-Experten: „Um den militärischen Bestand von vor 20 Jahren zu erreichen, bräuchte Deutschland beim derzeitigen Beschaffungstempo an die 100 Jahre“. Die damaligen Bestände könnten bei Kampfflugzeugen in rund 15 Jahren, bei Kampfpanzern in 40 Jahren, und bei Artilleriesystemen erst in 100 Jahren erreicht werden. Moskau bräuchte angesichts seiner Kriegswirtschaft lediglich ein halbes Jahr, um den Gesamtbestand der Bundeswehr zu produzieren. Entgegen allen Ankündigungen habe Deutschland effektiv erst ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges seine Militärausgaben erhöht.