Felix Huber studiert Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin.

Die Bundestagswahl beginnt jetzt. Nicht etwa, weil die Regierung zerbrochen ist und es vorgezogene Neuwahlen gibt. Auch nicht, weil alle im politischen Berlin so nervös sind. Vielmehr hat die Bundestagswahl vom Herbst 2025 so einen langen Vorlauf. Im Bundeswahlgesetz ist geregelt, dass Bewerberinnen und Bewerber für den Bundestag frühestens 32 Monate nach Beginn der Wahlperiode bestimmt werden dürfen, also ab dem 27. Juni 2024.

Ruth Brand ist Bundeswahlleiterin und somit Hüterin aller Urnengänge der Republik. Was auch immer im politischen Berlin passiert, ob die Ampel hält oder nicht, ob es beim geänderten Wahlgesetz bleibt oder nicht. Sie muss die Ruhe bewahren.