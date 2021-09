Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Ginge es in Politik und Medien wenigstens vor wichtigen Entscheidungen weitgehend rational zu, hätte Olaf Scholz unverändert keine Chance auf das Kanzleramt. Seine Bilanz in den bisherigen Ämtern: durchwachsen über schwierig bis grottenschlecht. Sein Programm: hochgefährlich für die Stabilität der gemeinsamen europäischen Währung und für das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie. Sein Standing in der eigenen Partei: 45,3 Prozent von 100, als es um den Vorsitz ging. Seine jüngste Reaktion auf die Razzia im eigenen Ressort: ein dicker Hund, normalerweise ausreichend, einen Finanzminister an sensibelster Stelle in höchste Erklärungsnot zu bringen.

Aber die Umstände sind nicht normal. Nachdem Deutschlands Leitmedien ihren Traum von einer Grünen als Kanzlerin nach der zehnten Peinlichkeit endlich beerdigen mussten, brauchten sie keine 48 Stunden, um ohne jede Absprache auf ihren Plan B umzuschalten: Dann eben der Olaf. Vielleicht gar nicht so schlecht. Schlumpfige Schale, harter Kern. Denn Olaf Scholz bietet immer noch die größte Gewissheit, einen schrecklichen Bruch mit der Ära Merkel zu vermeiden, nachdem sich Armin Laschet hier unentschlossen gezeigt hat und als unsicherer Kantonist abgestempelt wurde. Die Aussicht auf einen SPD-Fraktionschef Kevin Kühnert findet man in vielen Funkhäusern und Chefredaktionen mindestens ebenfalls „spannend“. Das entschädigt locker für den (vorläufigen) Abschied vom grünen Traum.