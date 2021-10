Fünf Wochen nach ihrem Wahldebakel macht sich die CDU in den nächsten Tagen an ihre Neuaufstellung. Am Samstag kommen mehr als 300 Kreis- und Bezirksvorsitzende in Berlin zusammen. Diese Versammlung ist kein Organ der Partei, kann also keine bindenden Beschlüsse fassen. Aber diese Vorsitzenden können der Parteispitze durchaus ein Bild von der Stimmung unter den Mitgliedern vermitteln.

Am Dienstag will der Bundesvorstand dann entscheiden, wie und wann ein neuer Vorsitzender samt seiner Mannschaft gewählt werden soll. Doch anders als 2018 und zu Beginn dieses Jahres, als es jeweils „nur“ um die Nummer eins an der Spitze der Partei ging, ist die CDU gleich an mehreren Baustellen gefordert.