Warum entschuldigen sich Leute eigentlich ständig für etwas, das sie doch genau so gemeint haben? „Es war ein Fehler, diese Instagram-Story zu teilen. Ich bitte um Verzeihung“, sagte Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz (SPD) gestern nach einer Sitzung des Bundestags-Ältestenrats. Zuvor war Özoguz heftig kritisiert worden, weil sie auf Instagram eine Story der radikal-antizionistischen Gruppe „Jewish Voice for Peace“ geteilt hatte. Darauf war das Foto eines Flammeninfernos zu sehen, dazu der Satz „This is Zionism“.

Zahlreiche Politiker der Opposition – darunter CSU-Generalsekretär Martin Huber, Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei und die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann – warfen Özoguz Antisemitismus vor und forderten ihren Rücktritt. Kritik kam aber auch von dem FDP-Außenpolitiker Rainer Semet, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck (Grüne).