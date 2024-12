an meine Wünsche vom letzten Jahr erinnere ich mich noch gut: Die Deutschen sollten Demokratie und Freiheit mehr schätzen, sprachlich abrüsten oder sich von jeglicher Form des Antisemitismus frei machen. Das ist leider so nicht gekommen. Es gibt dennoch keinen Grund, alles Schwarz in Schwarz zu malen. Was – weil positiv – inmitten vielen Jammerns und Klagens untergeht: Wir werden immer älter und gesünder. Gleichwohl möchte ich, gerade mit Blick auf ein besonderes Wahljahr, ein paar Wünsche äußern – für unser Land und damit auch für mich als Bürger. So wünsche ich mir ...