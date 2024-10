Vergleichbar ist auch die verheerend schwache Öffentlichkeitsarbeit der Behörden: Die Polizei Krefeld tut auf ihrer Website so, als wäre überhaupt nichts passiert, und versteckt ihre Pressemitteilungen auf Presseportal.de. In der zweiten Mitteilung heute Nachmittag steht buchstäblich nichts Neues. Im Gegenteil sogar: Es wird nicht erwähnt, dass die herbeigeeilten Polizisten den Täter beim Versuch, das Cinemaxx-Kino in Krefeld mit einem Brandsatz zu zerstören, mit Schüssen außer Gefecht setzen mussten, nachdem er ein Auto, seine eigene Wohnung und ein Bürogebäude in Brand gesetzt hatte. Auch über die Nationalität des Täters schweigt sie in der zweiten Meldung, während in einer ersten Mitteilung am frühen Morgen von einem „Krefelder mit iranischer Nationalität“ und dem „Einsatz der Schusswaffe“ die Rede war. Warum das genaue Alter (in diesem Fall 38 Jahre) für die Öffentlichkeit von größerem Interesse sein soll als die Nationalität, erschließt sich in diesem Fall genauso wenig wie in all den anderen.