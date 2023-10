Nach der ersten PISA-Studie für das Jahr 2000 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) mit dem IQB ein eigenes Forschungsinstitut gegründet. Es soll die Leistungen der Viert- und Neuntklässler regelmäßig überprüfen. Bereits im letzten Jahr waren die Befunde für Deutschlands Grundschulen überaus deprimierend. Die kürzlich veröffentlichten Daten für die Neunklässler aber sind nicht mehr nur deprimierend. Sie sind desaströs.

Wer beurteilen will, wo Deutschlands Schulen stehen, muss bloß die Leistungen der besten und der schlechtesten Schüler in den Blick nehmen. Die besten sind die künftige geistige, handwerkliche und industrielle Elite der Bundesrepublik, die schlechtesten Deutschlands künftiger sozialpolitischer Problemfall. Von den besten Schülern sollte es möglichst viele geben, von den schlechtesten möglichst wenige. Das wären die Zielmarken einer erfolgreichen Bildungspolitik.

Als die schlechtesten Schüler zählen gemäß KMK jene, die selbst nach neun Jahren Schule nicht einmal über die Mindestkompetenzen im Lesen und Schreiben verfügen. Eigentlich dürften sie nicht einmal einen Hauptschulabschluss erhalten. Ihr Anteil ist in den letzten Jahren trotz aller vollmundigen Bildungsreformen nicht gesunken, sondern geradezu explodiert.

Leistungsverfall im Fach Deutsch

Im Jahr 2009 verfehlten nur 6,9 Prozent aller Neuntklässler in Deutschland die Mindestnormen beim Lesen, erreichten also nicht einmal das Hauptschulniveau. Im Jahr 2022 waren es bereits 15,2 Prozent. Im Jahr 2009 konnten nur 4,1 Prozent nicht richtig zuhören, im Jahr 2022 waren es ganze 17,6 Prozent. Und im Jahr 2009 verfehlten nur 3,3 Prozent die Mindeststandards in Sachen Rechtschreibung, im Jahr 2022 waren es mit 7,9 Prozent mehr als doppelt so viele. Die Bildungssenatorin von Berlin, Katharina Günther-Wünsch (CDU), mahnt denn für die Zukunft auch eine „Fokussierung auf die Basiskompetenzen“ im Deutschunterricht an. Darunter wiederum könnten die Leistungsstärksten leiden.

Während sich der Umfang schlechter Leistungen vermehrt, wird die Leistungsspitze ohnehin immer schmaler. Im Jahr 2009 erreichten noch 13,1 Prozent der Neuntklässler an Gymnasien den Optimalstandard im Lesen, im Jahre 2022 waren es nur noch 7,9 Prozent. Im Jahr 2009 erreichten noch 23,0 Prozent der Neuntklässler an Gymnasien den Optimalstandard beim Zuhören, im Jahre 2022 waren es nur noch 15,6 Prozent. Und auch die Leistungsspitze in Sachen Rechtschreibung an den Gymnasien geht zurück.

Bayern und Sachsen: die besten Schlechten

Dabei zeigt sich zwischen den Bundesländern das altbekannte Muster: Sachsen und Bayern weisen durchweg die leistungsstärksten Bildungssysteme auf, Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen die schwächsten. Allein im Kompetenzbereich Lesen liegen zwischen den Schülern aus Sachsen und Bremen ganze zwei Schuljahre.

Bremen und Berlin gelingt es dabei nicht einmal, wenigstens mehr Gerechtigkeit auf niedrigerem Niveau herzustellen: Der Abstand zwischen den schlechtesten und den besten Schülern ist dort signifikant größer als zum Beispiel in Bayern. Das viel gescholtene gegliederte bayerische Schulsystem ist also nicht nur leistungsstärker, sondern auch noch gerechter als die Schulen von Bremen und Berlin. Aber auch in Bayern sind im laufe der Jahre alle im Durchschnitt deutlich schlechter geworden.

„In hohem Maße besorgniserregend“

Besonders auffällig ist die negative Entwicklung seit dem Jahre 2015. Die Forscher führen den Leistungsrückgang dabei nur teilweise auf „Effekte der pandemiebedingten Einschränkungen des Schulbetriebs in Deutschland“ zurück. Auch in der Zeit zwischen 2009 bis 2015 waren die Schülerleistungen im Fach Deutsch bereits rückläufig gewesen.

Stattdessen weisen sie darauf hin, dass sich der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund „zwischen den Jahren 2015 und 2022 um knapp 9 Prozentpunkte auf insgesamt 38 Prozent erhöht hat“. Und in genau diesem Zeitraum hat sich der Leistungsverfall beschleunigt.

Mehr zum Thema:

Dabei könnte man sich mit der Überlegung beruhigen, das alles sei vielleicht nur ein statistischer Effekt. Die höhere Zahl Jugendlicher mit Migrationshintergrund würde demnach zwar die Leistungen im Durchschnitt absenken, nicht aber bei Schülern ohne Migrationshintergrund.

Aber das ist nicht der Fall: „Für Deutschland insgesamt zeigen die Trendanalysen im Fach Deutsch, dass sich das Kompetenzniveau der Neuntklässler:innen unabhängig vom Zuwanderungshintergrund zwischen den Jahren 2015 und 2022 in allen untersuchten Kompetenzbereichen signifikant verringert hat.“ Alle werden also schlechter. Die Forscher halten die Befunde für „in hohem Maße besorgniserregend“.

„Ein Drittel aller Jugendlichen spricht zu Hause kaum noch Deutsch“

Aber es gibt auch eine Überraschung. Seit dem Jahr 2009, so die Forscher, hätten sich die Schülerleistungen im Fach Englisch „insgesamt sehr positiv“ und signifikant verbessert. Das ist paradox. Eigentlich gilt der souveräne Umgang mit der Muttersprache als wesentliche Voraussetzung dafür, um eine Fremdsprache gut erlernen zu können.

Auch Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) spricht deshalb von einem „überraschenden Ergebnis“, das noch einer genauen Analyse bedürfe. Er führt die Verbesserung der Englisch-Kompetenzen auch auf die seit 2015 stark zunehmende Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Deutschlands Schulen zurück: „Mittlerweile spricht ein Drittel aller Jugendlichen zu Hause kaum noch Deutsch.“

Was das für künftige Studien-Ergebnisse bedeuten wird, kann man schon heute vorhersagen. Die Migrationskrise ist längst auch in den Schulen angekommen.