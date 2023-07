Demokratie ist in der Krise! Steven Levitsky und Daniel Ziblatt gehen der Frage nach, so ihr Buchtitel, „Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können“. Der US-Historiker Timothy Snyder titelte sogar noch vor dem Ukrainekrieg ähnlich: „Der Weg in die Unfreiheit. Russland, Europa, Amerika“. Demokratie-Indizes sehen seit den 2000er Jahren Rückschritte, was die Umsetzung demokratischer Prinzipien anbelangt.

Die Nachrichten lehren uns, dass in Staaten wie z.B. Israel, Polen und Ungarn an den Grundfesten demokratischer Werte gerüttelt werde. Alle genannten Staaten strebten auf die eine oder andere Weise danach, die Gewaltenteilung, seit Montesquieu eines der zentralen Prinzipien demokratischen Denkens, zumindest einzuschränken, indem sie die richterliche Unabhängigkeit beschränken.