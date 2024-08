Im Kern haben diese Maßnahmen einen pädagogischen Charakter. Reul spricht mehrfach davon, dass junge Migranten, „die meinen, sie müssten bewaffnet durch Deutschland ziehen“, zu der Einsicht kommen müssten, dass sie hier in Deutschland kein Messer in der Tasche „brauchen“. Das klang ganz ähnlich wie Robert Habecks Reaktion auf Solingen: „... das Mittelalter ist vorbei. Wir müssen uns nicht mehr selber bewaffnen, wir müssen in den Innenstädten, in den Ballungszentren nicht mit Hieb- und Stichwaffen rumlaufen.“