So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Die Jungsozialisten (Jusos) sind mal wieder mit Schwung in einen Fettnapf getreten. Das entspricht sozusagen ihrer DNA, denn seit ihrer Wiedergründung im Jahr 1946 sorgen sie als offizielle Jugendorganisation der SPD periodisch für Furore. Vor allem dann, wenn sie mit dezidiert linken oder auch einfach skurrilen Positionen an die Öffentlichkeit treten, die nicht nur in der eigenen Parteiführung für heftiges Magengrummeln sorgen.

Vermasselter Abschied für Kevin Kühnert Auf ihrem digitalen Bundeskongress am vergangenen Wochenende war es mal wieder so weit. Eigentlich sollte die glanzvolle Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden Kevin Kühnert im Mittelpunkt stehen, der in der „großen Politik“ angekommen ist und als stellvertretender Bundesvorsitzender der Gesamtpartei und künftiger Bundestagsabgeordneter sehr gute Karriereaussichten hat.

