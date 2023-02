Noch am Wahlabend stellte die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, die Weichen. Wenn sich denn eine Möglichkeit ergeben sollte, dass die SPD weiterhin ein Regierungsbündnis anführt, dann müsste die SPD diese Chance freilich auch nutzen. Ungefähr so ließ sich Giffey vor laufenden Fernsehkameras ein. Zwischen Anstand und Macht wählt man in der Politik stets die Macht – ungefähr das war die Botschaft an diesem Abend.

Allerdings funktioniert das mittel- und langfristig nur, wenn man auf ein durchweg poröses Gedächtnis der Wählerschaft setzt. Das ist nicht völlig unrealistisch. Aber möglicherweise haben sich die Zeiten auch geändert. Mehr als früher reagieren die Wähler sensibel auf moralisch nicht integres Verhalten des politischen Spitzenpersonals. Manche Experten sprechen auch deshalb von einer „Krise der Demokratie“.