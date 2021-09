Dr. Christian Waldhoff ist Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am vergangenen Sonntag hat er als ehrenamtlicher Wahlhelfer in einem Wahllokal in Berlin-Mitte gearbeitet.

Professor Waldhoff, was sagt es eigentlich über den Zustand unserer demokratischen Kultur aus, wenn wir uns lauthals über einen Spitzenpolitiker lustig machen, der seinen Stimmzettel nicht richtig faltet, andererseits aber nur mit den Achseln zucken, wenn die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus äußerst chaotisch über die Bühne geht?