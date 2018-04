Die Sozialdemokratie steckt europaweit in einer Existenzkrise. In Frankreich, Spanien, Holland, Griechenland und Italien sind die sozialdemokratischen Parteien deutlich geschwächt, in einigen Ländern sind sie sogar auf marginale Größen herabgesunken. Auch die SPD muss sich eingestehen, dass die Wahlergebnisse des vergangenen Jahres auf ein äußerst bedrohliches Niveau gesunken sind. Sicherlich ist die SPD immer noch die mitgliederstärkste Partei in Deutschland. Sie kann sich sogar über einen erstaunlichen Mitgliederzuwachs freuen. In sieben Bundesländern ist sie die führende Regierungspartei und in vielen Gemeinden und Städten, besonders in den Großstädten, kommunalpolitisch sehr erfolgreich. Nach einigem Hin und Her und nach ziemlich selbstquälerischen Debatten schickt sie sich nun an, in einer Neuauflage der Großen Koalition ihre Regierungsarbeit fortzusetzen.

Es muss die SPD aber tief beunruhigen, dass sie in einigen Bundesländern nicht einmal mehr die zweitstärkste Partei ist. Dass sie im Bundestrend auf Werte abgerutscht ist, die sie nur noch um wenige Punkte von der AfD, den Grünen oder den Linken trennen. Der SPD stellt sich also die dringliche Frage, wie sie beim Wahlvolk wieder mehr Zuspruch erreichen kann. Die Antwort kann nur heißen: Die Partei bedarf einer grundlegenden programmatischen und personellen Erneuerung. Ob sie sich dazu aufraffen kann, bleibt einstweilen unklar. Wenn die Erneuerung im Wesentlichen in einer schärferen Abgrenzung gegenüber CDU und CSU bestehen soll, ist diese im Rahmen einer Regierungszusammenarbeit erfahrungsgemäß schwieriger. Unmöglich bleibt ein Erneuerungsprozess nicht, wenn er in einer langfristigen Orientierung inhaltlich bestimmt wird.

