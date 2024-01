Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Debatte läuft schon seit ein paar Monaten – im Schatten des notorischen Desinteresses der deutschen Öffentlichkeit an allem, was mit Verteidigungsbereitschaft und Militär zu tun hat. Der Bundeswehr mangelt es an Rekruten, also, so ein voreiliger Schluss analog zu anderen Bereichen des „Fachkräftemangels“, sollen doch einfach junge Ausländer angeworben werden. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat das jüngst gesagt. Die FDP, vertreten von ihrer bekannten Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes-Strack-Zimmermann, hatte das schon im April 2023 vorgeschlagen zusammen mit der Idee, diesen nicht-deutschen Soldaten der deutschen Bundeswehr nach fünf Jahren Dienst dann die deutsche Staatsbürgerschaft zu verleihen.

Diese besondere Verlockung dürfte allerdings mit dem gerade beschlossenen neuen Staatsbürgerschaftsrecht entfallen, da ohnehin mehr oder weniger jeder rechtmäßig in Deutschland Lebende nach fünf und in besonderen Fällen sogar schon nach drei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben kann. Nun sagt Strack-Zimmermann gegenüber der Rheinischen Post, man müsse „bei der Suche nach geeigneten jungen Menschen, die ihren Dienst in der Bundeswehr zu leisten bereit sind, deutlich europäischer denken“, und „dass Soldaten und Soldatinnen ohne deutschen Pass diesen durch den erfolgreichen Dienst in der Bundeswehr schneller bekommen können“ – ohne konkrete Zeitspanne.