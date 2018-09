Herr Jendro, am Donnerstag ist der erschossene Intensivstraftäter Nidal R. auf dem muslimischem Feld des evangelischen Friedhofs der Schöneberger Zwölf-Apostel-Gemeinde beerdigt worden. R. ist der Spross eines bekannten arabischen Clans, der die Stadt seit Jahren terrorisiert. 150 Polizisten wurden abgestellt, um 2.000 Gäste zu beschützen. Daneben verteilten sie auch Knöllchen an Luxus-Limousinen, die zum großen Teil von Hartz IV-Empfängern gefahren werden. Was geht Polizisten durch den Kopf, wenn sie sich dieses Szenario vergegenwärtigen?

Die Polizei war nicht dort, um die Trauergemeinde zu beschützen, sondern um ein Chaos in den umliegenden Straßen zu verhindern. Das ist die Lehre, die wir aus anderen Beerdigungen gezogen haben. Vor drei Jahren sind zwei Clanmitglieder bei einem Unfall auf der Autobahn ums Leben gekommen. Zu ihrer Trauerfeier kamen ungefähr 3.000 Gäste. So viele Parkplätze hat kein Friedhof. Der ganze Columbiadamm versank im Chaos. Es gab Autos, die quer über dem Bordstein parkten.