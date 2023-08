So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Ende Juni erscheint von ihm „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Als Mitte der Woche die Antifa Privatadressen von hessischen AfD-Politikern veröffentlichte, war die Empörung groß. Stellvertretend für viele stellte Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Generalsekretär, gegenüber dem WDR klar: „Privatadressen von Politikern zu veröffentlichen, verbunden mit einer politischen Aufforderung, das ist in jeder Beziehung verantwortungslos und abzulehnen“. Und auch das Bundesinnenministerium beeilte sich die Antifa-Aktion zu verurteilen. Gewalt und Drohungen könnten „niemals ein in irgendeiner Weise akzeptables Mittel einer politischen Auseinandersetzung sein“, so ein Sprecher des Ministeriums.

Dass man sich überhaupt genötigt sah, solche Selbstverständlichkeiten zu betonen, liegt in dem reichlich unklaren Verhältnis, das man hierzulande gegenüber der Antifa pflegt. Verfolgt man die öffentlichen Debatten, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Antifaschismus Ausdruck gehobener demokratischer Kultur ist und die aufrechte Haltung all jener, die für Menschenwürde und Menschenrechte streiten. Die Antifa wäre dementsprechend ein etwas wehrhafteres Bündnis besonders engagierter Demokraten und Menschenrechtsfreunde. Aber das ist natürlich Unsinn.