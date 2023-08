Der Linksextremismus, der in Deutschland insbesondere in Gestalt der sogenannten Antifa daherkommt, die eher handelt wie eine „Fa“, wenn Sie mich fragen, hat eine erschreckende Anschlussfähigkeit in einem sich selbst als „Zivilgesellschaft“ betitelnden Milieu, das eine recht heterogene Truppe umfasst, die vom überzeugten Kommunisten über woke Hippster und kopftuchtragende Feministinnen bis zu sozialdemokratischen Politikern reicht. Leute, die von sich behaupten, tolerant und progressiv zu sein, aber keine Skrupel haben, Menschen zu diffamieren, zu beschimpfen oder bisweilen auch körperlich anzugreifen, wenn sie diese als „rechts“ identifiziert haben wollen.