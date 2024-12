Niemand hat uns diese lähmende Wortlosigkeit in den zurückliegenden Tagen derart offen und brutal vor Augen geführt wie Taleb A., der mutmaßliche Todesfahrer von Magdeburg. Was soll man noch sagen in Anbetracht von fünf aus der Mitte ihres Lebens gerissenen Menschen und von gut 200 Verletzten, die in diesen Tagen vermutlich keine größere Sehnsucht hatten, als die nach der Einkehr von Weihnachtsfrieden? Mit welcher Sprache will man die grausamen Artikulationsformen des Irrsinns jetzt noch erklären? Jedes Wort ist zu klein. Jeder Begriff scheitert an jener totalen Abwesenheit von Humanität, wie sie die deutsche Gesellschaft am Abend des 20. Dezembers auf so gnadenlose Weise kennenlernen musste.