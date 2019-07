Vor vielen Jahren habe ich Angela Merkel über längere Zeit für ein Porträt begleitet und bei einem Flug von Luxemburg zurück nach Berlin gefragt, warum sie das alles mache, was sie antreibe. Es mache ihr Freude, Personen in ihren Positionen und Ansichten dorthin zu bekommen, wo sie sie gerne haben möchte, dabei berücksichtigend, in welcher Lage sie sind und was sie für Motive haben könnten, sich dem bisher zu entziehen. „DAS habe ich Ihnen gesagt?“, hat sie fast ein bisschen ungläubig und erschrocken bei einer späteren Gelegenheit gesagt, als ich in einer ähnlichen Situation darauf Bezug nahm.

Die deutsche Bundeskanzlerin hat in diesen Tagen wieder ein Lehrstück in einer Disziplin hingelegt, in der sie ihresgleichen sucht. Sie hat weiter großen Gefallen an diesem Spiel, dass man Machtschach nennen kann. Das beherrscht sie immer noch so meisterhaft wie der Tennisspieler Roger Federer seine unnachahmlich eleganten und effizienten Grundschläge mit seinen 37 Jahren. Jüngstes Beispiel sind die beiden Personalien Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsident und Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Verteidigungsministerin. Sinnbild dafür sind die drei Frauen auf den Stühlen im Schloss Bellevue, kurz vor der Benennung und Entlassung der neuen und alten Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt.

