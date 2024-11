Angela Merkels Memoiren

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Memoiren von Angela Merkel sind kein Lesevergnügen. Die Sprache der Autorin Merkel ist ähnlich hölzern wie die der aktiven Politikerin Merkel. Wer politisch und zeitgeschichtlich interessiert ist, muss sie dennoch lesen. Nur die Enthüllung der tieferen politischen Ziele und Antriebskräfte der für 16 Jahre mächtigsten Frau Deutschlands darf man sich davon nicht versprechen. Falls es sie überhaupt gab, behält Merkel sie weiter für sich.

„Freiheit“ nennt Merkel ihre Memoiren. Doch nirgendwo wird erkennbar, dass dieses große Wort und das, was es in der Weltgeschichte vor allem des Westens und auch Deutschlands bedeutet, für die Politikerin Merkel tatsächlich so etwas wie ein innerer Leitstern für ihre politischen Entscheidungen war. Wenn Merkel wirklich als Kanzlerin der Freiheit in die Geschichte eingehen will, dann ist dieses Buch sicher gerade kein Beleg dafür, dass sie das war.

Hunderte Seiten Langeweile

„Am nächsten Morgen, Samstag, dem 26. November 2005, ließ ich mich nach dem Frühstück von meiner Wohnung am Kupfergraben zum Kanzleramt fahren.“ Weite Strecken auf diesen über 700 Seiten werden von unfassbar langweiligen tagebuchartigen Sätzen wie diesem gefüllt. Über die Kaffeetassen und die Anordnung der Möbel im Kanzleramt erzählt Merkel öde Details. Wir erfahren den Namen des Kanzleramtskochs Ulrich Kerz und der Leiterin des Serviceteams Gabriela Przybylski. Aber nicht das geringste über irgendeine politische Philosophie oder gar Merkels Seelenleben.

Die wichtigsten Fragen ignoriert sie einfach. Nicht nur die Frage nach ihren Zielen jenseits der reinen Macht, die es womöglich gar nicht gibt. Auch den entscheidenden Schritt auf dem Weg zu ihrer Macht lässt Merkel einfach aus, nämlich wie sie es im Jahr 2000 schaffte, CDU-Vorsitzende zu werden, nachdem „sich am Abend des 25. Februar 2000 im Lübecker Ratskeller eine kleine Gruppe führender Unionspolitiker, unter ihnen den Meldungen zufolge Friedrich Merz, Volker Rühe und Edmund Stoiber, getroffen und angeblich darüber gesprochen hatte, den sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf zum Übergangsvorsitzen der CDU wählen zu lassen“.

Statt ihre erfolgreiche Gegenoffensive zu erklären, schreibt sie dazu nur Sätze wie: „Als dieses Treffen öffentlich wurde, ermunterte mich die Basis der Partei – so empfand ich es – erst recht, für das Amt der CDU-Vorsitzenden zu kandidieren.“ Und: „Ich stürzte mich ins Getümmel.“ Und dann erzählt sie, wie sie die Rede für den Parteitag schrieb und dass sie dort bejubelt wurde.

Einblick in die Möblierung des Kanzleramts

Nur an den Stellen in „Freiheit“, wo Merkel die Genugtuung nach ihren Machtgewinnen beschreibt, lässt sie den Leser kurz in ihr glückliches Herz blicken: „Ich fühlte mich eins mit den Delegierten. Es war der perfekte Parteitag. Nie wieder, auch als Bundeskanzlerin nicht, erlebte ich einen Parteitag mit einem solchen Gefühl der Einigkeit zwischen der CDU und mir und mir und der CDU.“

Das wirkliche Geheimnis Ihres Erfolges, wenn es eins gibt, will Merkel für sich behalten. Den vom Verlag versprochenen „einzigartigen Einblick in das Innere der Macht“ gibt das Buch nur im banalsten Sinne von pseudoauthentischen Dialogen (Frage an Beate Baumann: „Können Sie uns türkischen Kaffee kochen?“) und Beschreibungen des Kanzleramts („Ich hatte mir schon vorher Gedanken über eine Umstellung der Möbel gemacht“).

Eine Deutung ihres eigenen Erfolgs und ihrer Politik muss man in anderen Büchern suchen. Zum Beispiel in der zeitgleich erschienenen kritischen Merkel-Biographie von Klaus-Rüdiger Mai. Der hält sie für den „Prototyp einer neuen Politikergeneration ..., der nur eine Überzeugung besitzt, nämlich die eigene Karriere voranzutreiben, sich hierfür in den Fächern Taktik und Intrige unablässig schult und stets das Bündnis mit den Medien sucht. ... Ideologische oder inhaltliche Vorstellungen standen ihr dabei nicht im Wege, auch keine Nostalgie, keine Gewissheiten, keine verinnerlichten Spielregeln. Sie besaß keinen Bezug zu den Valeurs und zu den Nonvaleurs, außer zum Primat der Nützlichkeit. ... Stärker als bei anderen Politikern orientierte sich ihr politischer Kompass an ihrer Karriere, an ihrem Ego.“

Was ist für Merkel Freiheit?

Aber was ist nun mit der Freiheit? Das Wort kommt zwar auch nach dem Titel noch mehr als 90 mal vor (Der Name „Merz“ kommt übrigens nur neunmal vor), aber bezeichnenderweise stellt Merkel erst im Epilog auf Seite 715 die Frage „Was ist für mich Freiheit?“. Sie beantwort sie nur „für sich“ und zwar so, dass man tatsächlich zum Schluss kommen kann, dass ihr politischer Kompass die karrieristische Selbstverwirklichung war:

„Freiheit – das ist für mich, herauszufinden, wo meine eigenen Grenzen liegen, und an meine eigenen Grenzen zu gehen. Freiheit – das ist für mich, nicht aufzuhören zu lernen, nicht stehen bleiben zu müssen, sondern weitergehen zu dürfen, auch nach dem Ausscheiden aus der Politik. Freiheit – das heißt für mich, ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen zu dürfen.“

Aber was bedeutet für Merkel Freiheit als politischer Begriff oder politischer Wert? Kein Wort dazu, stattdessen ziemlich selbstverliebte Phrasen wie aus den Memoiren einer Schauspielerin oder einem Ratgeber-Buch:

„Freiheit, das habe ich dabei neu verstanden [beim Schreiben] braucht Mut, sich auf bislang Unbekanntes einzulassen. Vor allem aber braucht es [sic] Wahrhaftigkeit – gegenüber anderen und, vielleicht am wichtigsten, gegenüber sich selbst. Zur Freiheit gehört auch immer wieder loslassen zu müssen und auch loslassen zu dürfen. Das Schreiben dieses Buchs war für mich Teil dieses Prozesses.“

Knef statt Kant

Und dann zitiert sie noch Hildegard Knefs Für–mich-solls-rote-Rosen-regnen-Schnulze: „Mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom alten neu entfalten.“ Man muss sich das klarmachen: Eine frühere Kanzlerin schreibt also ein weltweit beachtetes Buch mit dem Titel „Freiheit“ und schafft es auf über 700 Seiten nicht, eigene Gedanken über den Begriff der Freiheit in der Politik aufzuschreiben, oder auch nur einen einzigen der großen Denker dieses zentralen Begriffs der Ideengeschichte zu zitieren. Weder Aristoteles noch John Locke, Immanuel Kant oder John Stuart Mill, nicht Hayek und nicht Dahrendorf, auch Martin Luther und die „Freiheit des Christenmenschen“ ist der christdemokratischen Pfarrerstochter kein Wort wert. Stattdessen Hildegard Knef!

Merkel will oder kann nicht sagen, was sie mit ihrer Politik für Deutschland wirklich wollte. Sie hat auf diesen weit über 700 Seiten eigentlich nichts zu sagen. Außer: Seht her, welche formidable Karriere ich gemacht habe! Deutschland wurde, so bestätigt es nun die Ex-Kanzlerin in ihren Erinnerungen selbst, 16 Jahre lang von einer eigentlich unpolitischen, langweiligen Frau regiert.