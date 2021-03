Herr Meuthen, sowohl bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wie auch bei der in Rheinland-Pfalz hat die AfD so starke Stimmeinbußen wie keine andere Partei erlebt. In Baden-Württemberg war es mit 9,7 Prozent ein Minus von 5,4 Prozentpunkten gegenüber 2016; in Rheinland-Pfalz mit 8,3 Prozent ein Minus von 4,3 Prozentpunkten. Außerdem hat Ihre Partei in Baden-Württemberg beide Direktmandate verloren. Sind die großen Zeiten der AfD vorbei?