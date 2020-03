Es ist ein Vorgang, den es so noch nicht gegeben hat. Ein Abgeordneter wird positiv auf Corona getestet. Und was macht er? Er nimmt trotzdem an der Sitzung eines Untersuchungsschausschusses teil. Wohl wissend, dass er damit riskiert, andere mit einem Virus anzustecken, das möglicherweise tödlich wirkt. Der Mann heißt Martin Trefzer, er sitzt für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus.

Okay, könnte man sagen, ein irrer Einzelfall, aber was kann die AfD dafür, dass er sie mit seinem Verhalten in Misskredit bringt? Nun, Trefzer ist kein Einzelfall. Die AfD macht in der Corona-Krise keine gute Figur.

Das übliche Merkel-Bashing

Die Gesellschaft muss in diesen Zeiten zusammenstehen, aber natürlich nur im übertragenen Sinne. Entweder haben viele diesen Appell der Kanzlerin in den falschen Hals bekommen. Oder Sicherheitsregeln sind ihnen egal. Dabei gab es anfangs auch in den eigenen Reihen Mitglieder, die die Gefahr richtig einschätzten. Schon am 25. Januar forderte der AfD-Politiker Malte Kaufmann, die Bundesregierung müsse sofort Einreisekontrollen einführen und einen Krisenstab bilden. Doch in weiten Teilen der Partei sind solche Warnungen ungehört verhallt.

Zwar hat der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen inzwischen gefordert: „Deutschland braucht ein Corona-Krisenkabinett!“ Das Virus bedrohe schließlich nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Wirtschaft und die öffentliche Ordnung. Doch außer dem üblichen Merkel-Bashing und der Kritik an der EU kommt von der größten Oppositionspartei nichts, was zur Lösung der Probleme beitragen könnte. Ein Fünf-Punkte-Sofortprogramm, das die Partei vorgelegt hat, greift im Wesentlichen Vorschläge der Großen Koalition auf. Nur die Forderung nach „einem schnellen Internet für alle Bürger ohne Preisaufschlag“ ist neu.

Blumen für Krankenhausmitarbeiter

Im Bundestag sind die Abgeordneten der AfD die einzigen, die das Sicherheitsabstandsgebot ignorieren. In den Sitzungspausen stehen sie in Gruppen zusammen, um sich zu beraten. Auch ist sie gegen den Plan, die Geschäftsordnung des Bundestags so zu verändern, dass Beschlüsse auch mit einem Viertel der Mitglieder gefasst werden können. Schon in Sachsen boykottierte die Partei den Plan für ein Notparlament. Sie zwang den Landtag, in voller Stärke zu tagen. Dass sich das Virus per Tröpfchen überträgt, wird ignoriert. In Sachsen postierten sich AfD-Politiker sogar vor einem Krankenhaus, um Blumen an Mitarbeiter zu verteilen.

Alles nur Einzelfälle? Mag sein. Aber in der Ballung ergeben sie ein Bild, das zu dem Statement passt, das der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Armin-Paul Hampel dem NRD-Magazin „Panorama“ gab. Von einer „Krise“ will er nichts wissen. „Es ist keine Epidemie wie Pest oder Cholera“, sagt Hampel, der als starker Raucher selbst der Risiko-Gruppe angehört.

„Nur eine leichte Grippe“

Er spricht von einer „leichten Grippe“, die nur für einen kleinen Personenkreis tödlich werden könne. Dass in Italien und Spanien inzwischen Tausende an „dieser leichten Grippe“ gestorben sind, dass sich Virologen auch hierzulande für den Ernstfall wappnen, lässt er außen vor. Die „Krise“, behauptet Hampel, sei eine „inszenierte Krise“. Nein, man hat sich nicht verhört. Aus der Partei der Klimawandel-Leugner ist die Partei der Corona-Leugner geworden.

Die Begriffe sind austauschbar geworden, wie ein Tweet des Berliner AfD-Fraktionschefs Georg Pazderski vom 19. März zeigte. Ein Video zeigte Jugendliche, die alle an einem und demselben Lolli lecken. Unter dem Hashtag #Corona twitterte Pazderski: „Empathielose, dumme Wohlstandskinder, die freitags bei #FFF auf der Straße hüpften und den Älteren vorwerfen, ihre Zukunft zu verspielen.“ Dabei waren die Jugendlichen gar nicht als Umweltschützer in Erscheinung getreten. Das Video war schon Monate vor der Corona-Krise entstanden. Ein viraler Hit auf dem Internet-Portal TikTok. Pazderski hat es inzwischen wieder gelöscht, nachdem er dafür massiv kritisiert wurde.

