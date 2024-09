Die drei Parteien, die sich vor den jüngsten Wahlen in Sachsen und Thüringen derart kabbelten, dürfen nach den Wahlen – im September 2024 – von sich behaupten, in den beiden ostdeutschen Bundesländern die drei stärksten Kräfte geworden zu sein. Mit der Randnotiz, dass die AfD in Thüringen (32,8%) und die CDU in Sachsen (31,9%) die Nase vorn haben. Was die restlichen Parteien betrifft, so spielt sonst nur noch die Linke in Thüringen mit 13,1% eine relevante Rolle. Dazu gleich mehr. Der Rest: irrelevant – oder maximal noch als kleiner Mehrheitsbeschaffer auf dem Zettel der Wahlgewinner.