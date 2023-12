So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Aus der von Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Interview mit großen Worten angekündigten Wende hin zu einer repressiveren Asylpraxis („Wir müssen endlich in großem Stil abschieben“) wird auf die Schnelle nichts werden Seine grünen Koalitionspartner haben das von SPD-Innenministerin Nancy Faeser eingebrachte und am 28. Oktober im Kabinett bereits beschlossene „Rückführungsverbesserungsgesetz“ offenbar im Bundestag gestoppt und auf Eis gelegt.

Aus Kreisen der SPD-Bundestagsfraktion wird das bestätigt: Die Grünen seien gegen das Gesetzesvorhaben, die FDP deutlich dafür, die SPD selbst sei gespalten, auch in der eigenen Fraktion gebe es Widerstand. Eng mit den Grünen verbundene Nichtregierungsorganisationen hätten Druck ausgeübt.