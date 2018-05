Sabine Bergk ist Schriftstellerin. Sie studierte Lettres Modernes in Orléans, Theater- und Wirtschaftswissenschaften in Berlin sowie am Lee Strasberg Institute in New York. Ihr Prosadebüt „Gilsbrod“ erschien 2012 im Dittrich Verlag, 2014 „Ichi oder der Traum vom Roman“.

Aller Anfang ist schwer, heißt ein deutsches Sprichwort. Dementsprechend gestaltet sich auch hierzulande die Sprache. Der Mutter-Kind-Körper wird mit schrecklichen Begriffen besetzt, als wäre man in einem bösen Märchen gefangen. Eine Hexe mit Brustwarzen gebiert einen Säugling, der als erste Welthandlung das Kindspech absondert. Anschließend drückt man den Säugling über den Warzenvorhof auf die Brustwarze, damit er trinkt. Trinken wird Stillen genannt, da der Säugling still sein soll. Jedes Zeichen der Lebensfreude, jeder Lebensgluckser wird im Keim erstickt. Falls etwas Milch aus den Brustwarzen des Säuglings quillt, was in seltenen Fällen geschieht, heißt diese Milch Hexenmilch.

Ein Kind zu bekommen scheint in Deutschland etwas sprachlich Ekelhaftes zu sein. Die Frau, die einem bei der Geburt hilft, wird Hebamme genannt, als wollte sie das Kind mit einem Brecheisen aus dem Mutterbauch heraushebeln. Letztendlich geschieht beim Kaiserschnitt genau dies (nur ohne Brecheisen). Das Kind findet nicht den gewundenen Weg der Schwerkraft, es dreht sich nicht der Erde entgegen, es wird in die Luft gehoben. Sprache geht Handlungen voraus.

Neue Begriffe müssen her

Im Französischen heißt die Hebamme „sage-femme“- weise Frau. Brustwarzen heißen im Land der Gourmets „mamelles“. Niemand schiebt in Frankreich den Mund eines Säuglings über den Warzenvorhof der Madame Mama. Der weibliche Körper wird in der französischen Sprache lust- und liebevoll beschrieben. Auf Deutsch haben Schrecken und Schmerzen die Überhand. „Wehen“ werden die Geburtskontraktionen genannt, als hörte man die Mutter bereits wie am Spieß schreien. Im Englischen ist der sprachliche Umgang mit der Geburt produktiv. Wehen werden, da sie wie Meereswellen kommen und gehen, „waves“ genannt. Eine Geburt wird nicht aus ohnmächtig unterlegener Perspektive erlitten, sondern als aktive Arbeit bezeichnet. „Wie viele Stunden Arbeit waren es bei Dir?“, fragt man dementsprechend. „Ach, nur sieben Stunden. Wunderbar.“ Wie viele Stunden Wehen waren es bei Dir – klingt ganz anders. Oje. Sieben Stunden lang hat sie geschrien.

Es wird Zeit, aus dem ohnmächtigen und demütigenden Vokabular auszusteigen und die sprachliche Hexenküche endlich in eine liebevollere Umgebung umzugestalten. Und da im Anfang das Wort war, beginnt die Geburtsarbeit bei der Spracharbeit. Brustwarzen könnten beispielsweise auch bei uns „Mamellen“ heißen. Ich kann mir kein schöneres und liebevolleres Wort vorstellen. Das Kindspech könnte „Glücksschiss“ heißen. In die Welt gekommen zu sein und gleich einen fetten „Glücksschiss“ abzuliefern – das wäre doch prima. Hebammen könnten „Lotsinnen“ genannt werden. Immerhin begeben sie sich mit einer Frau und einem Kind auf hohe See. Wehen werden bereits in Geburtshäusern, Geburtsvorbereitungskursen und in manchen geburtsfreundlichen Krankenhäusern als „Wellen“ bezeichnet. Der positiven Erfindungsgabe sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt in Deutschland genügend Akademien, die sich mit Sprache befassen. Leider sind sie auf dem femininen Auge immer noch blind.

Zu jeder Geburt gehört Mut

Auch wird die öffentliche Diskussion immer noch hauptsächlich um das Mutter-sein, nicht um das Mutter-werden, geführt. Feminismus und Körperablehnung geben sich dabei die Hand. Puritanisch könnte man das nennen – oder gar selbstverneinend. Gehirn und Gebärmutter werden gegeneinander ausgespielt. Die amerikanische Schriftstellerin und Essayistin Rebecca Solnit schreibt in ihrem neuen Buch „Die Mutter aller Fragen“: „Gehirne sind hochindividualisierte Phänomene, die unterschiedlichste Dinge hervorbringen: Gebärmüttern entspringt nur eine Art der Schöpfung.“

Ein solcher Satz hätte auch von Otto Weininger sein können. Das ist enttäuschend, da gerade Rebecca Solnit, die für Pluralismus und Gedankenfreiheit steht, sich mit einem Mal des demütigenden Vokabulars des Patriachats bedient. Es sollte nicht zwischen Gehirn und Gebärmutter polarisiert werden. Die erste Generation der Feministinnen, zu denen unter anderem Hedwig Dohm zählte, hatte viele Kinder, war zugleich scharfsinnig und geistig äußerst produktiv.

Ich finde die Frage, ob man unbedingt Mutter sein muss, nicht mehr aktuell. Vielmehr sollte betrachtet werden, wie man, wenn man es möchte, überhaupt Mutter wird. Zum Mutter-werden braucht es vor allem eine Portion Mut. Jede Geburt ist eine Mutprobe.

Leider wird Müttern in Krankenhäusern während des Geburtsprozesses Angst gemacht. Das liegt zum Teil an Krankenhausroutinen und Effizienzdruck, zum Teil liegt es an einer Riege an Hebammen des „alten Schlags“. Und es liegt an der permanenten Negativerfahrung, die Hebammen in ihrem Berufsalltag machen. Wer hält Schmerzen noch durch? Muss nicht alles leicht und sanft sein in unserer Zeit?

Beschleunigungsmethoden und Druck auf Frauen

Wie zum Widerspruch der angestrebten Leichtigkeit wird eine Geburt damit begonnen, dass gleich beim Einzug in den Kreissaal eine Kanüle gesetzt wird und das Operationshemd mit offenem Rücken angezogen werden soll. Dann muss wegen des Schichtwechsels, der anscheinend höchste Priorität hat, alles möglichst schnell gehen. Die Frau wird unter Druck gesetzt, Beschleunigungsmethoden werden angeboten. Statt einer Geburt die Zeit zu geben, die sie braucht, wird eingegriffen, bevor überhaupt Komplikationen vorliegen.

Auf Sprache wird in Krankenhäusern ebenfalls wenig geachtet. Ein Satz reicht aus, um den Geburtsvorgang in eine andere Richtung zu lenken. Eine Bemerkung genügt, um den Stillvorgang zu irritieren. Man muss sich also nicht nur auf die Geburt, sondern auch auf die Angst, die einem gemacht wird, vorbereiten. Tapfer sein heißt vor allem, die Angst der Anderen wegzujagen und bei sich und dem Kind zu bleiben.

Eine Geburt braucht keine Angstmache, sondern maximale Hingabe. Eine Mutter braucht Courage, der Mut ist ihr sogar, als positive Eigenschaft, in den Namen eingeschrieben. Kein Yogakurs kann einen auf den Mut, den man braucht, vorbereiten. Eine Geburt wirft einen radikal auf einen selbst zurück. Die Belohnung für den aufgebrachten Mut ist dafür riesig. Über die guten Erfahrungen wird viel zu wenig gesprochen. Das liegt wohl auch daran, dass fast niemand mehr natürliche Geburten erlebt. Das positive Körperwissen geht den Frauen verloren.

„Nehmen Sie etwas Marzipan mit“

Prof. Dr. Michael Abou-Dakn, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Joseph Krankenhaus in Berlin hat deshalb beantragt, die natürliche Geburt zum Immateriellen Kulturerbe zu ernennen. Das Hebammenwesen wurde bereits als immaterielles Kulturerbe auf der internationalen Unesco-Liste nominiert.

Es gibt inzwischen Hebammen, die positiv unterstützen und versuchen, eine natürliche Geburt zu ermöglichen. Man findet sie nur nicht immer. Vom Glück, die richtige Hebamme erwischt zu haben, hängt der gesamte Geburtsprozess ab. Und es gibt auch das Glück, die richtigen Bücher gefunden und gelesen zu haben. Für jede Sprache gibt es eine Gegensprache, mit der man sich wappnen kann.

Zeit, Hände, die einen halten, und Tee

Ich hatte das Glück, mich mit dieser Gegensprache vertraut gemacht zu haben und zusätzlich gute Hebammen gefunden zu haben. Aus einer ohnmächtig passiven Geburt, die mir ohne Vorbereitung passiert wäre, wurde das schönste Erlebnis meines Lebens. Alle Maßnahmen zur Beschleunigung habe ich abgelehnt. Zur Geburt brauchte ich nichts als Zeit, vier liebe Hände, die mich hielten, und eine Tasse Tee. Am Schluss schenkten mir die Schwestern ein Einzelzimmer und sagten, dass sie solche Geburten nur einmal im Jahr erlebten. Der Fachbegriff für diesen penibel vorbereiteten Krankenhausaufenthalt heißt irritierender Weise „Spontangeburt“. Für diese „Spontangeburt“ musste ich Horrorgeschichten abwehren, Operationshemden ablehnen, Kanülen hinauszögern, Schichtwechsel abwarten und mir ein ganzes Päckchen Mut und Widerborstigkeit zueignen.

Ich verstehe nicht, dass sich nicht viel mehr Frauen gegen den ohnmächtigen Krankenhaus- und Sprachapparat wehren. Anscheinend lassen Frauen Sprach- und Körperverletzungen immer noch passiv über sich ergehen, ohne sich zu widersetzen. Das Glück, ein Kind im Arm zu halten, überwiegt. Der Rest wird verschwiegen. Das Verschwiegene wird jedoch unbearbeitet auf andere Frauen in Erzählungen übertragen und so spinnt sich die Negativspirale weiter fort. Es fehlen vor allem Mut machende Geschichten.

Eine einzige positive Geburtsgeschichte durfte ich vor der Geburt hören. Sie wurde mir ganz unverhofft von der Pressesprecherin eines großen Verlages erzählt. Ich habe sie wie etwas Kostbares im Gedächtnis bewahrt. „Eine Geburt kann sehr schön sein.“, sagte sie mir mit beschwingter Stimme. Dann fügte sie hinzu: „Nehmen Sie etwas Marzipan mit“. Daran habe ich mich gehalten.