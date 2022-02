So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Ja, ja, ist ja schon gut - ich kenne sie alle. Alle Fehler, alle Idiotien, alle Hirnrissigkeiten dieses Online-Monsters, alle berechtigte, aber auch unberechtigte Kritik. Facebook ist zu doof, Ironie von todernster Hetze zu unterscheiden, weiß nicht, was ein Zitat ist und was es zu bedeuten hat. Facebook müllt einen zusammenhanglos und ungefragt zu mit vermeintlichen Gewissheiten über Corona und Klimawandel, die „die Wissenschaft“ längst schon selbst wieder in Frage stellt, weil das ihr Job ist.

Facebook fragt anmaßend, ob man den Artikel, den man teilen will, denn eigentlich schon selbst gelesen habe, und Facebook spielt sehr gerne Gott, bringt Menschen zusammen, indem Postings eine Zeitlang regelmäßig gegenseitig auf deren Timeline erscheinen, und genauso schnell und willkürlich aber auch wieder auseinander. Warum und nach welchen Regeln dies geschieht, weiß kein Mensch und erfährt auch niemand, schon gar nicht die (ehemals) Beteiligten selbst.