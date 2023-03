Wer mit offenen Augen durch unsere Städte läuft und sich einen distanzierten Blick auf seine Mitmenschen bewahrt hat, muss zu dem Ergebnis kommen, dass wir es mit einer hochgradig suchtkranken Gesellschaft zu tun haben. Menschen sitzen sich in Lokalen wortlos gegenüber, das unvermeidliche Smartphone in der Hand. In Zügen, Bussen und Straßenbahnen stiert man auf die bunten Bildchen vor der Nase. Wie zwanghaft werden für die belanglosesten Dinge Chat- oder Whatsapp-Gruppen eingerichtet. Lesen, bezahlen, flirten: Immer mehr Menschen können sich ein Leben ohne digitale Krücke kaum noch vorstellen.