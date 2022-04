Am gestrigen Freitag war es Norah Jones mit einer Live-Version ihres Hits „Come Away With Me“. In der jüngsten Zeit verbreitete Stegner zudem sehr fleißig Tweets des Auschwitz-Museums. Seit Jahren erinnert die Gedenkstätte so täglich an die Opfer des Nationalsozialismus und des deutschen Rassenwahns, die in diesem Konzentrationslager ermordet wurden. Mit einem Foto und einer kurzen Biografie gibt sie diesen Menschen, egal ob Juden oder Sinti und Roma, somit ein Gesicht.