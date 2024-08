„Es reicht!“ Die Worte des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nach den Messer-Attacken von Solingen, bei denen in der Nacht zum Samstag drei Menschen getötet und acht weitere Menschen verletzt wurden, klingeln manchem in der Ampel-Koalition noch immer in den Ohren. In seiner „MerzMail“ mit der Nummer 216, einem Newsletter, den der Oppositionsführer regelmäßig an Interessierte verschickt, setzt er zur Attacke gegen die Bundesregierung an: „Die Koalition diskutiert – und streitet – seit einigen Wochen über eine Verschärfung des Waffengesetzes und über ein Messerverbot. Nach dem Terrorakt von Solingen dürfte nun endgültig klar sein: Nicht die Messer sind das Problem, sondern die Personen die sie tragen.“

Später wird Merz diese Worte noch einmal gegenüber Catherine Vogel in einem ARD-Brennpunkt aktualisieren, verbunden mit der Aufforderung, Flüchtlinge auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben: „Wir müssen konsequent dafür sorgen, das nicht noch weitere Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien nach Deutschland kommen. Und im Übrigen: Nach Afghanistan und Syrien kann auch zurückgeführt werden.