Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Mareike Enghusen:

Mareike Enghusen berichtet als freie Journalistin über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Nahen Osten, vornehmlich aus Israel, Jordanien und den Palästinensergebieten. Sie hat Politik- und Nahostwissenschaften studiert und ihre journalistische Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule absolviert.

Manchmal scheint alles ganz einfach. Wenn es nur endlich eine Zweistaatenlösung gäbe im Nahen Osten, dann wäre endlich Ruhe in dieser turbulenten Weltgegend, endlich Schluss mit dem Blutvergießen – das zumindest ist der Eindruck, den manche Politikerreden vermitteln. Außenministerin Annalena Baerbock stand in guter Tradition, als sie im Januar zum wiederholten Male mahnte, eine Zweistaatenlösung sei die „einzige Lösung“ für den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Bundeskanzlerin Angela Merkel formulierte die gleiche Idee einst auf die ihr eigene verdruckste Art: Die Zweistaatenlösung sei „die zielführende Zielvorstellung“, um „dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen“.

Das Pochen auf zwei Staaten ist, zugegeben, keine rein deutsche Obsession: Auch Vertreter anderer Länder, der EU und der UN rufen regelmäßig danach, besonders jetzt, da im Gazastreifen Krieg herrscht. Dass erst die Gründung eines unabhängigen Palästinas das Gebiet zwischen Jordanfluss und Mittelmeer befrieden kann, ist in der internationalen Gemeinschaft weitgehend Konsens. Zwei Staaten für zwei Völker: Die Lösung klingt naheliegend, geradezu bestechend in ihrer simplen Logik. Warum ist es dann so schwer, sie umzusetzen?