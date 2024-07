Christian Schnee studierte Geschichte, Politik und Public Relations in England und Schottland. Bis 2019 war er zunächst Senior Lecturer an der Universität von Worcester und übernahm später die Leitung des MA-Studiengangs in Public Relations an der Business School der Universität Greenwich. Seit 2015 ist er britischer Staatsbürger und arbeitet als Dozent für Politik in London.

Wer in Banbury auf die Konservativen wettete, der konnte nicht verlieren. Seit nunmehr 102 Jahren ist das so. Damals gewann Sir James Edmondson hier. Der Marktflecken in der Grafschaft Oxfordshire am Rande der Cotswolds, einer idyllischen Hügellandschaft, gehört zu den Gegenden, die Wahlforscher gerne als Hochburg der Konservativen bezeichnen. Victoria Prentis gewann hier 2019 mit einem Stimmanteil von 54 Prozent. Ihre Herausforderin von Labour erhielt gerade einmal halb so viel Unterstützung. Der Sieg in Gegenden wie Banbury galt als so sicher, dass das Londoner Spitzenpersonal der Partei und nicht einmal der Wahlkreiskandidat hier auf den Marktplätzen und Haustüren um Wählerstimmen zu werben brauchten.

Aber diese alten politischen Gewissheiten gelten nicht mehr. Nur wenige Tage vor der Neuwahl des britischen Parlaments an diesem Donnerstag besuchte Premierminister Rishi Sunak überraschend Wykham Park Farm, einen Bauernhof vier Kilometer südlich von Banbury. Der Fototermin des konservativen Parteivorsitzenden war eine Rettungsmission für seine Parteifreundin Prentis. Die Abgeordnete, die als Generalstaatsanwältin Sunaks Regierung angehört, ist von katastrophalen Umfrageergebnissen aufgeschreckt und trommelt wie nie zuvor um Unterstützung. „Dreimal sind Parteiaktivisten in den letzten Tagen an meiner Haustür gewesen und haben für die Kandidatin geworben. Dreimal so oft wie bei der letzten Wahl vor fünf Jahren“, erzählt ein Wähler Reportern des Fernsehsenders Sky News.