Am 16. Juni 1989 hielt ein junger Ungar namens Viktor Orbán eine Rede vor Hunderttausenden seiner Landsleute. Anlass war die Umbettung der sterblichen Überreste des Ministerpräsidenten des Aufstands von 1956, Imre Nagy. „Meine Mitbürger!“, begann Orbán, und schon dieses Betonen des „Bürgerlichen“ war in jenen Monaten vor der Wende unerhört. Er forderte freie Wahlen; den Abzug der russischen Besatzer; und er sprach von Ungarns langem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit, gegen die Österreicher 1848 und gegen die Russen 1956. Nun sei es an der Zeit, so sagte er, diese „nie aufgegebenen Ziele der Nation“ endlich durchzusetzen. Es war, im damals noch kommunistischen Ungarn, der lauteste Ruf nach Freiheit, den das Land seit 1956 vernommen hatte. Alle, die es hörten, waren elektrisiert. Auch viele Beobachter im Westen.

Heute, 29 Jahre später, ist Orbán neben Angela Merkel der erfahrenste Regierungschef Europas. Drei Amtszeiten, zwölf Jahre: 1998 bis 2002 und von 2010 bis jetzt. Am 8. April bewirbt er sich bei den Wählern um ein weiteres Mandat. Die Umfragen zeigen ihn und seine Partei, den Bund der Freien Demokraten (Fidesz), in Führung. Das Bild, das man sich von ihm im Westen macht, ist freilich nicht mehr jenes von 1989. Damals hätten die Großen und Guten der freien Welt gejubelt, wäre Orbán plötzlich Regierungschef geworden. Heute würden sie seine Niederlage feiern. Autokrat, Populist, Rassist, Nationalist, Diktator: Kein Regierungschef in der EU wird heftiger beschimpft und angefeindet. Und kaum einer prägt den öffentlichen Diskurs in Europa stärker als er.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen sind kostenlos und verlängern sich automatisch, wenn Sie nicht 7 Tage vor Ablauf kündigen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.