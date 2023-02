Daher sieht man an der Weichsel die Deutschen in der besonderen Pflicht, der Ukraine beizustehen. Aus diesem Grunde findet jede Aussage und jede Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz in Polen ein weites Echo. Auch der Antrittsbesuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Warschau an diesem Mittwoch – auf dem Rückweg von seinem Überraschungsbesuch in Kiew – war eines der Spitzenthemen in polnischen Medien.