Die anfänglichen Proteste in Bangladesch beschränkten sich auf studentische Gruppen. Bereits dort zeigte sich das Ausmaß der Gewaltbereitschaft beider Seiten – örtliche Medien berichteten von einem halben Dutzend Toten und unzähligen Verletzten. Die Regierung reagierte mit verstärktem Einsatz von Sicherheitskräften und einer Ausgangssperre, was die Gewalt nur noch weiter anheizte.

Der Auslöser: Eine inzwischen eingestellte Wiedereinführung einer umstrittenen Quotenregelung sollte die Hälfte der begehrten Jobs im Beamtentum an regierungsnahe Absolventen vergeben. Dieses Privileg hätte vor allem für Nachfahren der Freiheitskämpfer gegolten – diese kämpften 1971 im Unabhängigkeitskrieg. Die Demonstranten forderten hingegen ein Leistungsprinzip, das Quoten gänzlich abschafft.

Am helligten Tag

Es sind Bilder der Brutalität, die Bangladesch in diesem Ausmaß lange nicht mehr gesehen hat. Auswüchse von hasserfüllten Menschen strömen durch die Straßen der Stadt und scheinen nach beliebigem Frustabbau zu suchen. Trotz zeitweiliger Internetsperren schwappten in den letzten Wochen immer mehr verstörende Bilder und Videos von Bangladeschs pogrom-ähnlicher Fehde in die Timelines der sozialen Medien. Leblose Körper werden zwischen Menschenmassen durch die Straßen geschleift, in Reihe aufgehängte Leichen zieren Brücken der Hauptstadt Dhaka und filmende Bewohner dokumentieren ihre brennenden Häuser.

Nicht nur radikale Querköpfe scheinen sich im Nebel der Anarchie wohlzufühlen. Auch Kriminelle nutzten den vermeintlichen Freiheitskampf zur Selbstbereicherung durch die Vertreibung der Schwächsten in der Gesellschaft. So niederträchtig es auch klingen mag: Nachbarliches Landgrabbing ist zum Geschäftsmodell geworden – zurückgelassenes Eigentum fällt in die Hand der Täter.

Ex-Premier Hasina Wajed in Flammen/ dpa

Formation des Widerstandes

Bereits zu Beginn der Proteste formierten sich meist homogene Gruppen, um gegen die Staatsgewalt zu bestehen. Nach wenigen Tagen kristallisierte sich jedoch heraus, dass nicht nur Premierministerin Wajed, sondern auch Hindus und Christen um Leib und Leben fürchten mussten. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von Zusammenschlüssen beider Minderheiten. Bewaffnet mit Schild, Schwert und Transparent sind sie bereit, sich zu verteidigen. Nicht bestätigtes Material soll bereits erste Zusammenstöße zeigen.

Welche Folgen die derzeitige Mobilisierung beider Parteien hat, auch für die zukünftige Gesellschaft, bleibt abzuwarten. Auch in den Vereinigten Staaten schließen sich kleine Gruppen zusammen und fordern ein Ende der Gewalt gegen Minderheiten in Bangladesch. An der indischen Grenze sammeln sich vertriebene Hindus, welche jedoch durch die verschärfte Grenzüberwachung keine Möglichkeit der Flucht haben. Indische Sicherheitskräfte halten die Stellung. Es scheint, dass Modis Hindu-Staat keinerlei Interesse an der Ermöglichung von Zuflucht hat.

Instabile Zeiten

Schlussendlich revidierte Premierministerin Wajed, die seit 15 Jahren die Zügel der Macht hält, die Quotenregel und senkte das Privileg auf 7 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Proteste aber bereits 180 Menschenleben gefordert und über 1000 Festnahmen zur Folge gehabt. Trotz dieses Einlenkens bekräftigte die Opposition das Fortschreiten der Kämpfe und forderte den Rücktritt Hasinas sowie die Freilassung der Gefangenen. Als Gegenreaktion wurde die „radikal-islamische“ Partei Jamaat-e-Islami samt ihrem nahestehenden Studentenflügel verboten.

Zeitgleich plädierte Hasina für Gespräche und dafür, die Proteste einzustellen. Allein am Folgetag starben weitere 114 Personen bei Straßenkämpfen. Wenig später floh Premierministerin Hasina per Militärhubschrauber nach Indien und erklärte ihren Rücktritt. Das entstandene Machtvakuum füllte der Nobelpreisträger Yunus, der als Übergangs-Premier fungiert. Sowohl Vertreter der Studentenbewegung als auch Regierungskreise konnten sich auf diese Zwischenlösung einigen. Der 84-jährige Yunus hat den Auftrag, die Basis für eine zukünftige Neuwahl zu schaffen.

Kein Zufall

Das 176 Millionen Einwohner starke islamische Land war bereits in der Vergangenheit Schauplatz religiös motivierter Verbrechen. Mit einem Anteil von zehn Prozent sind andere Konfessionen immer wieder aufkeimender Verfolgung ausgesetzt. Bereits 2015 berichteten Medien von einer Glanzzeit für Radikale in Bangladesch, begünstigt von einer Führung, die ein Islamismusproblem negierte. Ebenso schwadronierte der neue Übergangspremier Yunus in Bezug auf die Angriffe auf Hindus über eine Verschwörung, deren Täter er nicht kenne – obwohl die große Summe der Internetvideos, die solche Angriffe dokumentieren sollen, eine ganz andere Sprache sprechen.

Auch die christlichen Verbände vor Ort sprechen von dramatischen Zuständen, die weder politisch noch gesellschaftlich verhandelt werden. Die Organisation OpenDoors etwa gibt verfolgten Christen eine Stimme und berichtet neben Aktuellem auch über Einzelschicksale. In Bangladesch, heißt es von Seiten der Organisation, würden Konvertierte selbst von der eigenen Familie verstoßen, wenn der fundamentalistische Glaube es ihnen vorgibt. Im jährlichen Weltverfolgungsindex der Organisation belegt Bangladesch Platz 26, womit sich die Lage laut Vorjahresbericht um vier Plätze dramatisiert hat. Die steigende Instabilität im Land wird dies wohl nur noch verstärken.

Hindus, Buddhisten, Christen: Verfolgte Minderheiten schließen sich zusammen / dpa

Unzureichende Berichterstattung

Mittlerweile sollen über 300 Personen dem vermeintlichen Regierungssturz zum Opfer gefallen sein – trotz des Rücktritts der Premierministerin Wajed kehrt keine Ruhe ein. Vor einigen Tagen berichteten lokale Medien von gezielten Angriffen auf hinduistische Geschäfte, Viertel und Tempel in vielen Regionen des Landes.

Allesamt Gewaltexzesse, die in den deutschen Leitmedien weiterhin als „Studentenprotesten“ gegen eine Quotenregelung geframed werden. Die beiläufige Erwähnung der fanatisch-religiösen Verbrechen wurde nicht mit dem Alleinanspruchsstreben des Islams begründet, sondern mit der vermeintlichen hinduistischen Unterstützung der ehemaligen Premierministerin Wajed verzerrt.

Darum könnte es kaum zynischer sein, dass die Sorge vor Lieferengpässen in der Textilindustrie der deutschen Presse wichtiger scheint als Menschenjagden. Wenn bei C&A die tränengetränkte Röhrenjeans ausgeht, ist die Verzweiflung beim Kunden und Händler eine Schlagzeile wert. Dabei ist beachtlich, dass die Berichterstattung international hohe Wellen schlägt, während der monströse Apparat der Öffentlich-Rechtlichen scheinbar jeden Schwerpunkt der überwiegend angloamerikanischen Presse als unbedeutend abtut. Dies wirft die Frage auf: Mit welchem Selbstverständnis wird solch ein Loch in der Berichterstattung gelassen?