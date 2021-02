So ziemlich jeder neue US-Präsident verspricht zu Beginn seiner Amtszeit eine neue Ära der amerikanischen Außenpolitik. George W. Bush kündigte an, vom Ziel des Nation Building abzulassen. Barack Obama versprach, die Welt (und insbesondere die muslimische Welt) dazu zu bringen, Amerika mehr wertzuschätzen. Donald Trump wiederum stellte eine Außenpolitik in Aussicht, die einzig den Vereinigten Staaten dient. Joe Biden verspricht nun seinerseits, jene Schäden rückgängig zu machen, die Trump in den diplomatischen Beziehungen angerichtet hat. Das Grundprinzip ist stets: Das Zurückliegende war schlecht, und in Zukunft wird alles besser. Und um es besser zu machen, muss das Schlechte revidiert werden.

Doch diese ­Ankündigungspolitik entspricht lediglich den präsidialen Wünschen und nicht der Realität. Bush verbrachte seine beiden Amtszeiten erfolglos mit dem Versuch, Staatswesen in Afghanistan, im Irak und anderswo aufzubauen. Der Dschihadismus erlag Obamas Charme keineswegs. Und Donald Trump verfolgte zwar die Interessen der USA, definierte jedoch nur selten, worin diese eigentlich bestehen sollen. Sämtliche hehren Absichten der erwähnten Präsidenten waren real – doch die Welt richtet sich eben nicht nach ihnen.