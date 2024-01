Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist schon in vollem Gange, auch wenn die Wahl selbst erst im November stattfindet. Bereits im vorigen November hatte jedoch Trump Biden in den Umfragen deutlich überholt – und zwar in den umkämpften Bundesstaaten, auf die es letztendlich ankommt. Seither löst die Vorstellung, dass Trump für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus zurückkehren könnte, bei vielen Europäern „Panik und Fassungslosigkeit“ aus, wie die Tagesschau berichtet.

Es ist maßlos übertrieben, wenn Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt fragt, ob „der nukleare Schutzschirm der USA für Europa erhalten bleibt“ – und dann unterstellt, dass die „EU-Spitzen“ diese Frage „jetzt wohl ernstnehmen müssen“. Die Dramatik dieser Spekulation macht eines in jedem Fall deutlich: Den „EU-Spitzen“ scheint wohl sehr bewusst zu sein, dass sie in einem hypothetischen Krieg gegen Russland ohne die USA wenig ausrichten könnten. Für die „strategische Autonomie“ ist das natürlich ein Armutszeugnis. Aber ist die Besorgnis in Europa berechtigt?