Noch macht Donald Trump keine erkennbaren Anstalten, den Sieg von Joe Biden anzuerkennen. Stattdessen lässt der amtierende Präsident juristische Schritte prüfen, ohne Belege für einen angeblich flächendeckenden Wahlbetrug vorzulegen. Derweil bemüht sein Team eine Neuauszählung der Stimmen im Bundesstaat Georgia, obwohl auch das den Ausgang der Wahlen nicht rückgängig machen wird – vor allem nachdem Biden am Freitagmorgen zum Sieger in Arizona gekürt wurde. Trump fehlt schlichtweg die nötige Anzahl an Wahlleuten-Stimmen, um an Biden noch vorbeizuziehen.