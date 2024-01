Stephan Bierling lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Soeben erschien von ihm „America First – Donald Trump im Weißen Haus“ (C. H. Beck).

Das Jahr 2024 wird das globale Superwahljahr schlechthin, noch nie in der Geschichte waren mehr Frauen und Männer in mehr Staaten zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach einer Erhebung des britischen Politikmagazins The Economist wählen 76 Länder mit 4,2 Milliarden Menschen, der Hälfte der Erdbevölkerung, Parlamente und Präsidenten – in Indien, Indonesien, Russland, Pakistan oder der EU. Aber es gibt nur eine Abstimmung, an deren Ausgang das Schicksal der Welt hängt: die am 5. November in den USA.

Dort werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach wie schon 2020 zwei hochbetagte Herren gegenüberstehen: Joe Biden ist 81, Trump wird dann 78 sein. Die überwiegende Mehrheit der Amerikaner will keinen von beiden erneut im Weißen Haus sehen, 70 Prozent hätten laut Umfrage des TV-Senders NBC von Mitte April lieber einen anderen Anwärter als Biden, 60 Prozent sind des Kandidaten Trump überdrüssig. Mehr als drei Viertel halten den Herausforderer für „korrupt“ und „unehrlich“, den Amtsinhaber für „alt“ und „konfus“. Für Komiker ist das ein gefundenes Fressen. Neulich witzelte Roy Wood über den unweit von ihm sitzenden Präsidenten, der gerade seine erneute Kandidatur angekündigt hatte: In Frankreich randalierten Demonstranten, „weil sie nicht bis 64 arbeiten wollten. Währenddessen haben wir in Amerika einen 80-jährigen Mann, der uns um vier weitere Jahre Arbeit anfleht.“