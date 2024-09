1987 veröffentlichte die amerikanische Hochschullehrerin Carol Cohn einen Artikel über „Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals“, der schnell zum Klassiker wurde. Cohn beklagte nicht nur die männliche Dominanz in der westlichen Nuklearpolitik, sondern auch die in diesem Diskurs verwendete Sprache. Ihre hochgradig abstrakte „techno-strategische“ Terminologie, so Cohn, gestatte es den (männlichen) Experten, selbst die grausame Realität eines Nuklearkrieges gelassen und scheinbar emotionslos zu diskutieren.

Besonders auffällig sei die häufige Verwendung sexueller Motive (z.B. die „Eindringfähigkeit“ einer Rakete), die einmal mehr unterstreiche, dass die Nuklearstrategie von „militarisierter Maskulinität“ beeinflusst werde. Ihr Fazit: „Diese Sprache verhindert, dass man bestimmte Fragen stellen oder bestimmte Werte zum Ausdruck bringen kann.“ Könnte man die Nuklearstrategen hingegen dazu bringen, statt „Kollateralschaden“ den Begriff „Massenmord“ zu verwenden, würde sich auch ihr Denken ändern.