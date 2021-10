Beim Videointerview mit einer Gruppe europäischer Korrespondenten macht die schottische First Minister Nicola Sturgeon eine klare Ansage: Für die Zeit des UN-Weltklimagipfels Conference of Parties COP26 in Glasgow ruht ihr Disput mit Boris Johnson, dem britischen Regierungschef. Am Sonntag treffen rund 100 Staatsoberhäupter und 200 Delegationen in der schottischen Stadt ein. Gemeinsam soll das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, proklamiert werden. Danach will sich die 51-jährige Nationalistin an die Vorbereitung für ein Referendum über die schottische Unabhängigkeit machen. 2023 soll es soweit sein.

In Glasgow gibt es Ratten – und Proteste. Das lesen wir in den englischen Boulevard-Zeitungen. Ist Glasgow für den Klimagipfel gerüstet?