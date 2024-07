Ein bitterer Realismus breitet sich in Europa bezüglich des Ukraine-Kriegs aus. Das stellte der Europäische Rat für Auswärtige Angelegenheiten (ECFR), eine in Brüssel ansässige Denkfabrik, in einer jüngst veröffentlichten innereuropäischen Meinungsumfrage durch die beiden Politologen Ivan Krastev und Mark Leonard fest: An einen militärischen Sieg der Ukrainer glaubt innerhalb der EU kaum noch jemand, wobei der Pessimismus in Westeuropa besonders gewachsen zu sein scheint. So glauben kaum mehr als zehn Prozent der Deutschen und Franzosen an einen ukrainischen Sieg; ein Fünftel der jeweiligen Bevölkerungen hält sogar einen russischen Sieg für am wahrscheinlichsten.

Eine innereuropäische Spaltung ist erkennbar: Während man in Polen, dem Baltikum und Skandinavien mehrheitlich weitere Erhöhungen der Waffenlieferungen für unabdingbar hält, gerät die diesbezügliche Unterstützung der westeuropäischen Länder inklusive der wichtigsten Lieferanten Deutschland und Frankreich ins Straucheln. Verwundern sollte das nicht, denn die Grenzstaaten sehen sich tagtäglich mit einer potenziellen Gefahr weiterer russischer Aggressionen konfrontiert.