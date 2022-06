So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Seit dem Jahr 2021 hat Ulrike Guérot eine Professur für Politikwissenschaft an der Universität Bonn inne, zuvor war sie an der Universität für Weiterbildung Krems in Österreich beschäftigt. Besonders bekannt geworden ist sie für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zur Zukunft Europas. Sie plädiert seit Langem für die Errichtung einer „europäischen Republik“.

Jüngst war sie bei Markus Lanz zu Gast. Es ging wieder einmal um die Frage, wer eigentlich Schuld hat an dem Gemetzel in der Ukraine und wie die Sache möglichst schnell beendet werden kann. Für Guérot scheint dabei klar: Wer allein Putin und Russland die Schuld an dem Krieg zuweist, springt zu kurz. Denn: „Wenn zwei sich streiten, wie kann dann einer streiten ohne den Zweiten? Es kann auch nicht einer nur alleine klatschen.“