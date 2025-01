Dennoch boten die 75 Minuten einiges an Erkenntnisgewinn, gerade auch im Hinblick auf den bundesdeutschen Wahlkampf, in dem „Frieden in der Ukraine“ ein zentrales Thema ist. Die Talkshow offenbarte nämlich, dass Amira Mohamed Ali und mit ihr auch Sahra Wagenknecht zwar reichlich Emotionen, aber keinerlei strategisches Konzept zu bieten haben. Und die AfD mit ihrem Russlandexperten Jörg Urban, der einst nach dem freiwilligen Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee der DDR, als linientreu bewertet, in Leningrad studiert und eine Russin geheiratet hat, schlicht Kremlpropaganda wiederholt. Er erweckte dabei den Eindruck, dass er all diese offenkundig faktenwidrigen Argumente selbst glaubt.