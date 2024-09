Das Anliegen Wolodymyr Selenskyjs bei seinem kurzfristig anberaumten Besuch in Rheinland-Pfalz und in Hessen lässt sich kurz und knapp umreißen: mehr Waffenhilfe von der Nato, deren Verteidigungsminister sich auf dem US-Stützpunkt Ramstein getroffen haben. Nach seinem Auftritt in Ramstein war seine Weiterfahrt zu einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Frankfurt am Main vorgesehen.

Selenskyj machte schon vor seiner Reise klar, worum er gerade die Deutschen bitten wird: mehr Flugabwehrsysteme. Auch der Marschflugkörper Taurus, dessen Lieferung Scholz zum Ärger der meisten Nato-Partner bislang hartnäckig verweigert hat, steht weiterhin auf der Kiewer Wunschliste. Das Taurus-System würde es den ukrainischen Streitkräften erlauben, Militärflughäfen und Raketenstellungen im russischen Hinterland anzugreifen, von denen die massiven Attacken der vergangenen Wochen ausgegangen sind. Ins Visier genommen haben die russischen Angreifer vor allem Kraftwerke, Umspannstationen und die Wasserversorgung; die ukrainische Bevölkerung soll einen harten, zermürbenden Winter erleben, der die Not und das Elend der beiden vergangenen Frostperioden noch übersteigt. Entgegen den Moskauer Verlautbarungen werden nach wie vor auch Wohnviertel angegriffen.