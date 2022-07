So argumentierte Herfried Münkler in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung Mitte Mai, dass die Ukraine in einem Raum überlappender Interessensphären Russlands und der EU liege, was nach einem neutralen Status des Landes verlange, den die Staaten im Normandie-Format hätten aushandeln müssen. Zu Recht weist er darauf hin, wie viel Leid und welch hohe wirtschaftliche Kosten dies vielen Menschen erspart hätte. Auf die selbstgestellte Frage, warum sich Putin darauf nicht einließ, lautet die Antwort wörtlich: „Er sah wohl machtopportunistisch die Möglichkeit, nachdem Weißrussland und Kasachstan in seine Abhängigkeit geraten waren, die Ukraine ganz in seinen Einflussbereich zu bringen. Zudem hatte er Angst vor einer demokratischen Ukraine vor der Haustür und denkt wohl auch, nur ein Russland mit einverleibter Ukraine habe imperialen Charakter. Und um die Erneuerung des Imperiums geht es ihm ja offensichtlich.“